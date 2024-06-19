Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил врачам ГК «Мать и дитя» государственные и областные награды. Торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника прошло в госпитале «Лапино».

«Хочу поздравить всех с профессиональным праздником, который недавно прошел. Я очень рад, что «Лапино» постоянно расширяется. Самое главное, что в этом современном медцентре люди получают качественную медпомощь, здесь спасают много жизней и относятся к пациентам с любовью и вниманием. Думаю, что в этом году «Лапино» перешагнет отметку в 25 тысяч новорожденных», - сказал губернатор.

Он также выразил надежду на то, что в текущем году вместе с ГК «Мать и дитя» дадут старт строительству нового медицинского комплекса.

«Мы безумно любим Московскую область, проинвестировали сюда огромные средства — открылись в Мытищах, Одинцово, сейчас строим там большую поликлинику. Планируем на территории городского округа Домодедово построить такую же больницу, как «Лапино», - отметил гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Сегодня в «Лапино» работают более 2,1 тысячи сотрудников. Ежегодно в нем оказывают помощь 8-9 тысячам жителей, в том числе в 35-40% случаев — по онкологическому профилю.

В рамках мероприятия Андрей Воробьев также поздравил главврача обособленного подразделения ООО «ХАВЕН» клинического госпиталя Мичуринский (ГК «Мать и дитя») Наталью Якунину с присвоением почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

При поддержке Подмосковья ГК «Мать и дитя» открыла в регионе многопрофильный Онкологический центр «Лапино-2» с полным циклом медпомощи. В 2021 году на его базе заработали центры амбулаторной онкопомощи в Можайске и в «Лапино», а в 2023-м — Центр нейрохирургической помощи и Центр домашнего акушерства.