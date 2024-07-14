New York Post назвала личность стрелявшего в Трампа на митинге в Пенсильвании

Стрельбу на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, покушаясь на жизнь миллиардера, устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, пишет со ссылкой на источники газета New York Post.

По предварительной информации, преступник засел на крыше находившегося неподалеку предприятия в примерно 100 метрах от сцены, где на предвыборном митинге перед своими сторонниками выступал Трамп.

«Стрелок, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс», — приводится в материале издания.

Собеседники журналистов добавили, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа готовил загодя свою акцию и все было тщательно спланировано.

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