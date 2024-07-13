Песков оценил возможности ГУР Украины ликвидировать президента Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сделанное накануне главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым* заявление о якобы существовавших нескольких попытках покушения на главу российского государства Владимира Путина.
Ранее Буданов заявил в соцсетях, что его ведомство неоднократно готовило покушения на Путина, но они все не удались.
«Покушения были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сообщил Буданов.
Как подчеркнул представитель Кремля, Федеральная служба охраны и остальные силовые госструктуры отслеживают любую, даже гипотетическую возможность покушения на первое лицо государства.
«Угрозы от киевского режима очевидны, безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне», — сообщил Песов, его цитирует ТАСС.
* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов