Песков оценил возможности ГУР Украины ликвидировать президента Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сделанное накануне главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым* заявление о якобы существовавших нескольких попытках покушения на главу российского государства Владимира Путина.

Ранее Буданов заявил в соцсетях, что его ведомство неоднократно готовило покушения на Путина, но они все не удались.

«Покушения были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сообщил Буданов.

Как подчеркнул представитель Кремля, Федеральная служба охраны и остальные силовые госструктуры отслеживают любую, даже гипотетическую возможность покушения на первое лицо государства.

«Угрозы от киевского режима очевидны, безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне», — сообщил Песов, его цитирует ТАСС.

* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов