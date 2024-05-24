Нежелание работать привело жителя Лабытнанги на скамью подсудимых

Осужденный за административное правонарушение житель Лабытнанги дал взятку, пытаясь откупиться от обязательных работ, назначенных судом. За это он и получатель денег ответят в суде, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

Мужчина мог отработать 150 часов по решению суда, которое вынесли в качестве наказания по статье КоАП РФ. Однако вместо труда житель ямальского города предпочел дать взятку должностному лицу МУП. За 22,5 тысячи рублей северянин думал откупиться от работы.

За деньги предполагалось, что должностное лицо проставит в табель необходимые сведения. То есть, подтвердит, что мужчина был на обязательных работах и трудился, хотя фактически его на месте бы не было.

Схему раскрыли. Взяткодателя и взяткополучателя задержали. Обоих ждет суд: материалы дела уже передали. Должностное лицо ответит по закону, но его дело по УК РФ выделено в отдельное производство.

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