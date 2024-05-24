Суд отправил в СИЗО брата главы Ингушетии за участие в мошеннической схеме с пенсиями

Близкого родственника главы Республики Ингушетия Магомеда-Башира Калиматова задержали по подозрению в мошенничестве, совершенного в составе организованного преступного сообщества (ОПС). Полагают, что злоумышленники проворачивали махинации с пенсиями граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По предварительным данным, ОПС создали руководитель ингушского отделения ПФР Ислам Сейнароев и глава местного отделения «Почты России» Камбулат Сукиев. Они вовлекли в преступную деятельность несколько десятков человек. Часть из них была из социальных учреждений, отделений почтовой связи разных городов и поселений Ингушетии. Всего сообщество расширилось до 34 человек: среди них был и Камбулат Сукиев, брат главы Республики. Недавно суд арестовал его на два месяца по делу о мошенничестве.

«По версии следствия, в 2019–2021 годах отделение ПФР по Ингушетии неоднократно запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий, не предоставляя при этом обоснование для дополнительного финансирования», — отмечает «Ъ».

Центральный аппарат ПФР инициировал ревизию выделения средств, после чего начали проверку в местном отделении Федерального казначейства. Была собрана богатая база материалов, которые и легли в основу уголовного дела о мошенничестве. Многие участники ОПС были задержаны, из двух организаторов скрылся лишь Ислам Сейнароев.

То есть, ОПС создала реестр для фальшивого перерасчета пенсий, а их пособники могли обналичивать деньги в отделениях почты. Общая сумма махинаций составила 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали подозреваемых в подготовке теракта иностранных граждан.