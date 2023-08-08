«Незначительный жест»: психолог рассказала, что может примирить Пугачеву и Ротару

В Сети давно ходят слухи о вражде эстрадных певиц Софии Ротару и Аллы Пугачевой, однако сейчас в их отношениях наступило потепление на фоне схожести политических взглядов.

«Я такой же, как ты»

Тем не менее, как рассказала психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Гуля Галеева, взгляды звезд в ряде каких-то жизненных ситуаций, скорее всего, не совпадают. Их мнения схожи только в политическом плане, но в контексте происходящего сегодня — это очень немаловажно.

«Срабатывает некий триггер — «я такой же, как ты». Когда масса людей настроена против человека, он по природе своей начинает искать единомышленников. Был даже такой момент, когда Ротару поддержала Пугачеву лайком на пост. Пусть это незначительный жест, но все же он был», — подчеркнула эксперт.

Отношения улучшатся

Впрочем, считает Галеева, о построении долгой и крепкой дружбы между исполнительницами, скорее всего, в данном случае речи не идет. Есть лишь возможность улучшения отношений, но для этого кое-что нужно.

«Это могут быть проявления терпимости, сочувствия, понимания, благодарности, особенно от Ротару. Как следствие, улучшатся отношения», — подытожила психолог.

Ранее выяснилось, из-за чего могла возникнуть вражда Пугачевой и Ротару.