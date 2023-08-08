Конкуренция, свадьба детей, слухи: выяснилось, из-за чего могла возникнуть вражда Пугачевой и Ротару

Слухи о вражде звезд эстрады Аллы Пугачевой и Софии Ротару давно бороздят просторы Сети и различных СМИ. В какой момент и из-за чего зародился так называемый скандал, пытались выяснить многие журналисты.

Дело в простой профессиональной конкуренции или же за размолвкой стоит нечто большее? Докопаться до истины попробовали в 7дней.ru

Одна роль на двоих

74-летняя Примадонна и 76-летняя исполнительница хита «Я назову планету» начали свой карьерный путь почти в одно время. Обе яркие, талантливые певицы, завоевавшие сердца многих поклонников. Однако кто-то всегда выходит на первый план. И в данном случае такой персоной сначала стала Ротару. Среди представителей эстрады и журналистов ходили слухи, что Пугачевой не нравился успех соперницы, она якобы не готова была с ним смириться.

Фото: [ Кадр из фильма ]

Поговаривали также, что звезд однажды пригласили на одну и ту же роль в фильме. Якобы сначала образ должна была воплотить Пугачева, а затем ее неожиданно заменили на Ротару. Речь о фильме «Душа» режиссера Александра Стефановича. Правда сам создатель картины утверждал, что Примадонна и не должна была у него играть. Несмотря на опровержение, слухи о замене одной актрисы на другую ходят по сей день.

Фото: [ Евгений Одиноков/©РИА Новости ]

Неудавшийся союз?

Есть еще одна версия, которая могла бы объяснить вражду двух исполнительниц. Ходили слухи, что Алла Пугачева хотела выдать свою дочь Кристину Орбакайте за сына Софии Ротару — мол, выгодный, яркий союз двух звездных семей. Но Ротару якобы была против, не желая, чтобы ее ребенок связывал себя браком с человеком, которого не любит. Вполне вероятно, что такой от ворот поворот мог разозлить Пугачеву.

Черный список

Фанаты российской эстрады могли заметить, что две звезды довольно долго не блистали на одних и тех же концертах, не пересекаются на сборных мероприятиях. Значит, некоторая вражда все же имеет место. Пугачева даже внесла Ротару в черный список своей ежегодной концертной телепрограммы «Рождественские встречи».

Фото: [ Вячеслав Прокофьев/ТАСС ]

Взаимная поддержка

Тем не менее, есть место парадоксам в человеческих и тем более звездных взаимоотношениях. Не так давно Пугачева утверждала, что никаких ссор и склок с Ротару у нее никогда не было. А в последнее время две певицы и вовсе активно поддерживают друг друга. Примадонна заступилась за коллегу, когда ту критиковали за ее политическую позицию. А сейчас, когда Пугачева в эмиграции, Ротару то и дело поддерживает ее в соцсетях лайками.

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