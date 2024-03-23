Вызывавший еще вчера восхищение благодарной публики концертный зал «Крокус сити холл», носящий гордое имя прославленного советского и азербайджанского певца Муслима Магомаева, представляет сейчас собой довольно печальное зрелище.

Как можно увидеть на фото, сначала ворвавшиеся туда террористы выбили стекла входной группы. Теперь вход в концертный зал усыпан стеклами.

Фото: [ Пресс-служба губернатора Московской области ]

Огонь и затем вода также не пощадили стены «Крокус сити холла». Внутри до сих пор дым и сильный запах гари.

Фото: [ Пресс-служба губернатора Московской области ]

Стены и потолочные перекрытия где повреждены, где совсем рухнули. В буфете поломаны стулья и столы. Повсюду полная разруха.

Фото: [ Пресс-служба губернатора Московской области ]

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 62 человек, 10 тел нашли в туалете. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Более сотни пострадали.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.