«Ни слова правды»: эксперт по лжи призвал не верить слезам раскаяния Ивлеевой

Настя Ивлеева, которая организовала скандальную «голую» вечеринку с участием звезд шоу-бизнеса, записала видео с извинениями. Бывшую ведущую «Орла и решки» обругали поклонники. Некоторые компании разорвали с ней рекламные контракты.

Из искреннего только слезы

«Тинькофф» и МТС больше не хотят видеть Ивлееву своим амбассадором. Кроме того, налоговая начала масштабную проверку бизнесов блогерши. В результате девушка записала 20-минутное видео в своей соцсети, где со слезами на глазах и в скромном свитере выражает сожаления о случившемся. Мы попросили знаменитого профайлера — специалиста по лжи — Алексея Крутилина проанализировать поведение Ивлеевой.

«На видео ни слова правды. Из искреннего у Насти только слезы. Но слезы могут быть по разному поводу, например, из-за внезапной утраты денег. Признаки лжи видны невооруженным глазом. Ивлеева очень часто прикасается руками к лицу, якобы вытирает слезы. Но облизывание губ уже не замаскируешь под плач», — обратил внимание специалист.

По словам физиогномиста, облизывание губ является признаком стресса. Показательно, что Ивлеева делает это на словах о том, что искренне сожалеет и когда говорит, что готова понести наказание.

Фото: [ Социальные сети ]

Люди не поверят

«В последнем видео заметна измененная базовая линия поведения. Если обычно Настя яркая, размахивает руками, что-то объясняя, то здесь она создала образ побитой собаки. По факту глубокого раскаяния мы здесь не видим. Этот человек имеет 18 млн подписчиков и зарабатывает контрактами. У нее есть директор и команда профи, которые согласовывают каждую публикацию», — сказал Крутилин.

Для звезды даже негативный хайп — это все равно известность, которую она получила. Но команда Ивлеевой наверняка не могла прогнозировать расклад, что контракты начнут отменять.

«Здесь человеку пришлось играть роль жертвы, но Настя не заканчивала актерский факультет. У нее не очень хорошо получилось. Народ ей сильно не поверит даже без навыков распознавания лжи», — объяснил профайлер корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее Моргенштерн* извинился за «голую вечеринку» с Ивлеевой.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом