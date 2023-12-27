Моргенштерн* извинился за «голую вечеринку» с Ивлеевой

Рэпер Моргенштерн* записал видеообращение, в котором прокомментировал «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой в Москве. Ролик он выложил в своих соцсетях.

Рэп-исполнитель заявил о недопустимости проведения таких мероприятий, а также рассказал, что его приглашали посетить ее.

«Хотел бы принести искренние извинения всем от лица нашего шоубизнеса, от лица моих коллег. Я патриот своей страны и считаю, что в такое время мероприятия подобного характера просто неуместны. Меня звали на вечеринку, я даже не поехал. Чтобы вы знали. Одевайтесь теплее. С наступающим, дорогие друзья», – сказал Моргенштерн*.

Пользователи теперь гадают, является ли видеообращение Моргенштерна* пародией, или свои слова он говорил искренне.

Нашумевшая «голая вечеринка» прошла вечером 21 декабря в одном из московских клубов. Ее организатором выступила блогер и ведущая Анастасия Ивлеева. Задумка мероприятия заключалась в дресс-коде – гости были одеты в откровенные наряды, а у одного из рэперов на теле не было ничего, кроме носка, которым он прикрыл паховую зону.

Вечеринка носила «закрытый» характер, а участие в ней стоило один миллион рублей, сообщали СМИ. На мероприятии присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, а также другие селебрити.

Сама Ивлеева публиковала в своих соцсетях фотографии с вечеринки, которые вскоре разлетелись в интернете и СМИ. Общественники обратились с жалобой на блогера в Генеральную прокуратуру РФ, а также заявили о недопустимости проведения таких вечеринок, так как они подрывают традиционные ценности.

Ивлеева после скандала записала видеоролик, в котором раскаялась в случившемся. Позже видео с извинениями опубликовали Лолита, Собчак и Киркоров. СМИ сообщают, что артисты, которые приняли участие в «голой вечеринке» попали в «черный список», и их концерты начали отменять.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом