Никакой соды и лимона: врач из Подмосковья раскрыла, как избавиться от изжоги правильно

Обычная таблетка, выпитая наспех, и привычка заедать дискомфорт печеньем — так выглядит типичная борьба с изжогой у большинства людей. Однако, как пишет REGIONS со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Светлану Черепицыну, эпизодическое жжение может маскировать серьезную угрозу для пищевода. Специалист объяснила, когда изжога становится сигналом SOS, почему сода — это зло, и какая поза во сне работает лучше антацидов.

Кислый привкус во рту и огонь за грудиной знакомы почти каждому, кто переел шашлыка или позволил себе острого на ночь. Но что, если изжога возвращается снова и снова?

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына подчеркнула: изжога — это не болезнь, а симптом. Она возникает, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и раздражает его стенки. В норме этому мешает специальный клапан — сфинктер. Если он ослабевает, кислота регулярно идет наверх.

Если жжение мучает два раза в неделю и чаще — это уже диагноз (ГЭРБ). По словам эксперта, многие пациенты годами глушат симптомы таблетками и не идут к врачу. А зря: постоянное раздражение кислотой может привести к воспалению пищевода и даже к предраковому состоянию — пищеводу Барретта.

Когда пора к врачу

Светлана Черепицына назвала REGIONS тревожные признаки: изжога 2+ раз в неделю несколько месяцев подряд, ночные пробуждения от жжения, отсутствие эффекта от обычных препаратов. А также боль при глотании, ком в горле, чувство, что еда «застревает», кровь в стуле или рвоте, необъяснимая потеря веса. При любом из этих симптомов самолечение заканчивается.

Что делать дома и главная ошибка

При редкой изжоге помогут антациды (Ренни, Маалокс) — нейтрализуют кислоту за 5-15 минут. Или алгинаты (Гевискон) — создают «плот» на поверхности желудка, безопасны даже для беременных. А вот серьезные препараты, снижающие выработку кислоты, должен назначать только врач.

Самая опасная народная ошибка — сода. Она быстро нейтрализует кислоту, но в процессе выделяется углекислый газ, который растягивает желудок и провоцирует новый, более сильный заброс. Регулярное употребление соды сбивает кислотно-щелочной баланс. Сода допустима лишь разово, когда под рукой совсем ничего нет.

Жизнь без изжоги

Часто проблема решается без лекарств. Правила: не переедать, не ложиться 2-3 часа после еды, спать с приподнятым на 10-15 см изголовьем. Также помогают снижение веса, отказ от тугой одежды, курения и алкоголя (особенно вина и пива).

В черный список продуктов, по версии эксперта для REGIONS, попали: жирное и жареное, острое, шоколад, кофе, цитрусовые, томаты, лук, чеснок, газировка и даже мята. А вот нежирное мясо, каши, бананы, дыня, брокколи, вареный картофель, имбирный чай и яичные белки помогают успокоить слизистую.

Врач советует вести дневник питания, чтобы выявить личные триггеры. И главное — не терпеть. Изжога — это сигнал, что пищевод страдает. Иногда достаточно изменить питание и режим сна, и проблема уходит навсегда.