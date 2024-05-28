Никки Хейли оставила на снаряде ЦАХАЛ в Израиле надпись «Прикончите их!»

Посетившая накануне Израиль бывший постоянный представитель Вашингтона США при Организации объединенных наций Никки Хейли на одном из снарядов израильской армии, который был запущен по территории сектора Газа надпись «Прикончите их!».

Фотографии с выводящей провокационную надпись Хейли распространились в соцсетях.

В частности, снимок с надписью «Прикончите их! Америка любит Израиль», а также подписью американского политика опубликовало палестинское информагентство Quds News Network.

Сама же экс-постпред США при ООН на пресс-конференции в Тель-Авиве подчеркнула, означает, что. бомбя сектор Газа, «израильтяне поступают правильно», Хейли цитирует The Guardian.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».