«Никому не смотрел в глаза»: о героических поступках бойца СВО мать узнала только после его гибели

Сын военного Руслан Падурарь с детства мечтал о небе. Летчиком не стал, зато научился филигранно управлять беспилотниками. Диплом по управлению БПЛА получил за пару дней до начала спецоперации, и до последнего своего дня Руслан спасал жизни боевых товарищей.

По словам мамы Руслана Елены, на фронт парня забрали 24 февраля 2022 года. Тогда состоялась первая командировка в город Снегиревка Николаевской области, который позже вошел в состав Херсонской области.

«У сына было ранение, о котором мы узнали спустя какое-то время. На мой вопрос Руслан ответил, что это была всего лишь царапина: «Ранение — это у ребят в госпитале». Я бы и не узнала, если бы случайно не увидела один документ, в котором все было описано», — вспомнила свои переживания мама бойца Елена в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нашей собеседницы, в тот момент перед ней развернулась вся работа Руслана, все его задания на подрыв деятельности ВСУ. Потом была командировка в Новую Каховку. В эту командировку боец поехал вместе со своей женой Гузель, тоже военнослужащей. Здесь им и дали позывные Бонни и Клайд.

«Сначала были обиды: ведь это, согласно истории, воришки. А им все время говорили, что они постоянно вместе. Даже задавали вопросы, мол, вы еще не надоели друг другу? Гузель — это продолжение Руслана, очень значимая составляющая его жизни. Так эти позывные и остались с ними», — объяснила Елена.

В последнюю командировку близкие отпустили Руслана на удивление легко. Но как отмечает Елена, сын никому не смотрел в глаза. Он должен был ехать с группой до Армянска, но Гузель сама его отвезла туда. Там уже ждали машину, которая должна была приехать за бойцом.

«Одна, другая, третья машины проехали — не за ними. Жена до вечера находилась с Русланом в Армянске. Они уже хотели выдвигаться обратно, но машина пришла, уже та самая. Тогда Гузель видела Руслана в последний раз», — вздохнула женщина.

Эта командировка стала роковой для талантливого оператора БПЛА. А днем 5 октября 2022 его группу ДРГ уничтожили тремя американская снарядами HIMARS. Руслан погиб вместе со своим другом.

Каким рос Руслан Падурарь и почему не получил «лейтенанта» за 10 дней до назначенной даты, мы писали ранее.