«Никто из балаболов еще не пошел воевать»: выяснилось, защитит ли Бурковский своих родных в Израиле

Уехавший в США после начала СВО актер Андрей Бурковский долгое время обходил политические темы. Однако не так давно в мире произошло событие, заставившее его нарушить молчание.

Речь идет о вторжении радикального палестинского движения ХАМАС в Израиль. Актер выложил в соцсетях флаг Израиля и рассказал о том, что не может наблюдать за происходящим без слез на глазах. Особенно ужасают его видео с военнопленными, ведь на территории Израиля живут его родственники, и он очень за них переживает.

Однако как рассказал политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий, вероятнее всего, сочувствие так и останется на уровне слов.

«Они все слезно сочувствуют, но на деле не предпринимают никаких действий. Я не думаю, что он пойдет защищать своих родственников с оружием в руках. Никто из балаболов еще не пошел воевать», — рассказал Галицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот для возвращения в Россию у звезды сериала «Даешь молодежь!» препятствий нет, уточнил эксперт.

«Бурковский пока не внесен в список иноагентов, и все будет зависеть от того, что он будет публиковать в своих соцсетях в дальнейшем», — подытожил Галицкий.

Ранее выяснилось, спасется ли семья Пугачевой от войны в Израиле.