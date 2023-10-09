«Они найдут свое пристанище»: выяснилось, спасется ли семья Пугачевой от войны в Израиле

Шоумен Максим Галкин* вышел на связь со своим поклонниками: опубликовал видео в социальных сетях. По его словам, несмотря на то, что их с Аллой Пугачевой после нападения на Израиль видели в аэропорту Тель-Авива, они не собираются покидать страну, хотя такая возможность есть. Об этом сообщает РИА Новости.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, как сложится дальнейшая судьба звездной четы. Собеседница издания заявила, что в конечном итоге Пугачева с мужем и детьми покинет Израиль.

«Местом жительства Пугачевой и Галкина будет Америка, в которой у них уже очень давно есть недвижимость. Они испытали очень сильный шок в Израиле, который считали той самой землей обетованной для себя, и надо сказать, что там много русскоговорящего населения. Они были там почти как дома», — отметила Абравитова.

Прибалтику они даже не рассматривают как вариант нового убежища, добавила эзотерик.

«Прибалтика — это уже совершенно иная ментальность. В последнее время у Пугачевой с Лаймой Вайкуле испортились отношения. Все-таки она там была на чужой земле, а в Америке, где есть недвижимость и у ее внука, и у ее дочери, им будет наиболее комфортно. Там они найдут свое пристанище», — пояснила эзотерик.

Новые потрясения Пугачеву не доконают — она справится, заявила Абравитова.

«Она человек уже пожилой. И, конечно, жизнь она прожила со штормами и грозами, поэтому доконать ее, наверное, ничего уже не сможет. За своим здоровьем очень хорошо следит. Я бы сказала, что умрет она от старости», — заключила собеседница издания.

Ранее эзотерик Абравитова рассказала, когда в России появится собственный Илон Маск.

* В России признан иноагентом