Nissan с 13-летним ребенком сдуло ветром на Урале в припаркованный грузовик

В сети появилось видео автоаварии на кольцевой дороге в Екатеринбурге. Там женщина-водитель внедорожника Nissan X-Trail не справилась с управлением своего авто, которое сильно повело в сторону из-за внезапного порыва ветра, и врезалась в стоящий на обочине большегруз.

Как можно видеть на кадрах, внедорожник отбросило на грузовик Mercedes С200. Как приводится в посте официального аккаунта ГИБДД Свердловской области, сразу после ДТП владелица японского автомобиля посетовала, что ее транспортное средство сдуло ветром.

«Отсутствие контроля над управлением транспортного средства и непринятие возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки при возникновении опасности стали причиной очередного ДТП с пострадавшими. Авария произошла 28 апреля в 14:50 на 64 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги», — сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадали находившиеся в момент столкновения в Nissan X-Trail, помимо водителя, 13-летний ребенок и 67-летняя женщина. Они были сразу госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. В ходе разбора ДТП стало известно, что владелица внедорожника ранее не менее 14 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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