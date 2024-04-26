Пенсионер пострадал в ДТП с участием трех автомобилей на трассе М-5 в Подмосковье

Авария с участием грузовика, фургона и внедорожника произошла на трассе «Урал» в подмосковных Луховицах, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

На место оперативно прибыли работники 229-й пожарно-спасательной части. Они оказали помощь 74-летнему водителю внедорожника, которого зажало в искореженном салоне автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Пожилого мужчину доставили в больницу. Остальным участникам аварии помощь врачей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что на трассе А-108 в Московской области произошло ДТП с участием трех грузовиков.