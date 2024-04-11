Нижегородского полицейского отправили на 4 года в тюрьму за удар задержанного электрошокером

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 16 октября 2022 года в городе Выкса Нижегородской области. Там в отдел полиции за мелкое хулиганство был доставлен мужчина. В КПЗ он стал вести себя агрессивно и бил по двери ногами.

Оперативный дежурный не выдержал и решил усмирить буяна. Для этого правоохранитель сначала ударил задержанного в лицо, а затем применил электрошокер. С рядом телесных повреждений потерпевший обратился за помощью к медикам.

Как сообщает региональное СУСК РФ, в отношении полицейского, после проведенной проверки. было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Суд, рассмотрев материалы, назначил обвиняемому 4 года колонии общего режима.

«Бывший полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (часть 3 статьи 286 УК).Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении регионального СУСК.

Также нижегородскому полицейскому запрещено занимать должности на госслужбе в органах МВД РФ в течении двух лет после выхода на свободу.

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