«Ночь будет самая холодная»: какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в ближайшее время

По ее словам, погода в целом имеет переменчивую природу, но даже в сентябре бывают периоды, когда она однородна в течение 4-5 дней.

«Сейчас тоже будет такой период, когда практически не будет осадков, погода будет сухой и солнечной. Ночи, конечно, уже будут прохладными, а днем нас ждет такое хорошее, комфортное тепло. Мы действительно ждем такую погоду и, как правило, обращаем на нее внимание, если ей предшествует первое серьезное осеннее похолодание», — рассказала Маркова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно сейчас, уточнила собеседница, Московский регион и переживает такое похолодание, но оно не очень серьезное: дышится легко, воздух с северными ветрами приходит свежий.

«Пик этого похолодания приходится на сегодняшний день и на предстоящую ночь. Сегодня местами не исключен небольшой дождь. Ночь у нас будет, наверное, самая холодная за эти дни — в Москве около пяти градусов прогнозируется, а в области — от двух до семи градусов. Но уже завтра после полудня показания термометров в Москве будут стремиться к 20-градусной отметке, а в Подмосковье прогнозируется от 16 до 21 градусов», — пояснила собеседница.

Макарова добавила, что погода, которую будет определять осенний антициклон, будет отнюдь не летней, с запада будут распространяться более теплые воздушные массы.

«Днем воздух будет прогреваться и еще пока не очень сильно остывать ночью. Поэтому можно ждать вполне такой осенней, комфортной погоды. Ветер в выходные будет потише, хотя направление пока еще северное. В воскресенье в Москве будет уже 20-22 градусов, в Московской области — 17-22 градусов», — рассказали в Гидрометцентре.

Следующая неделя москвичей тоже порадует. Ветер будет еще тише, температура примерно на тех же отметках. Такое благолепие продлится до четверга, а далее начнутся дожди и понижение температурного фона.

Напомним, ранее стало известно, как не подхватить ОРВИ в сентябре.