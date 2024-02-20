Ночная охота «Гераней» — ВС РФ бомбят Кривой Рог, Кировоград и Чугуев под Харьковом

В частности, сообщается об ракетных ударах по району Кривого Рога, Чугуеву в Харьковской области и Кировограду (переименован в Кропивницкий).

«В Кривом Роге работает ПВО, в Чугуеве раздаются мощные взрывы, там стаи российских БПЛА "Герань-22, но что именно поражено — пока неизвестно», — приводится в публикациях

В Минобороны РФ происходящее пока не комментировали.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.