Ночная охота «Гераней» — ВС РФ бомбят Кривой Рог, Кировоград и Чугуев под Харьковом
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Победы победами, а ночные прилеты «Гераней» по инфраструктурным объектам
ВСУ никто не отменял. Украинские паблики пестрят публикациями об очередной волне атаки ВС РФ.
В частности, сообщается об ракетных ударах по району Кривого Рога, Чугуеву в Харьковской области и Кировограду (переименован в Кропивницкий).
«В Кривом Роге работает ПВО, в Чугуеве раздаются мощные взрывы, там стаи российских БПЛА "Герань-22, но что именно поражено — пока неизвестно», — приводится в публикациях
В Минобороны РФ происходящее пока не комментировали.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.