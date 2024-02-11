Ночное цветение «Гераней»: российские дроны бомбят Николаев с Днепропетровском

В Николаеве прозвучала серия взрывов. Как пишут украинские СМИ, причиной тому очередной налет российских ударных беспилотников «Герань-2».

Кроме того сообщается, что такая же обстановка в пригороде Днепропетровска. Там тоже гремят взрывы.

Как приводится на онлайн-карте украинского Минцифры, в Николаевской и Днепропетровской областях из-за налета групп ударных дронов объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что живущая в Израиле правнучка прославленного советского летчика Валерия Чкалова призвала Запад нанести ядерный удар по Москве.