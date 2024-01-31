Правнучка летчика Чкалова призвала Запад нанести ядерный удар по Москве

Как передает Readovka, в ходе интернет-дебатов активно ратующая за победу ВСУ над ВС РФ правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова раскритиковала проводимую Россией СВО на Украине. Мало того, девушка призвала западные страны не тушеваться, а задуматься о необходимости реальных бомбардировок Москвы.

По мнению Богдановой, американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во Второй мировой войне послужили реальным завершением конфликта. Так же нужно поступить и в отношении Москвы.

Как призналась правнучка Чкалова, она бы, если нужно, с удовольствием проспонсировала данное военное преступление.

Стоит отметить, что Богданову, являющуюся гражданкой Израиля и проживающую там, совершенно не смущает тот факт, в Москве живут ее мать и бабушка.