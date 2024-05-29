Норвегия с 29 мая ограничила въезд в страну для российских туристов

Норвегия продолжает недружественный курс в отношении России и ее граждан. С 29 мая для того, чтобы россиянам въехать в эту относительно соседнюю страну, нужны будут довольно серьезные основания. И шенгенская виза тут уже не помощник.

Как сообщила пресс-служба МИД королевства, ограничения на въезд коснутся, в частности, тех россиян «не первостепенной важности», что решат приехать в Норвегия как в туристических целях, так и транзитом в третьи страны.

«Норвегия будет пропускать только граждан РФ, приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения», — приводится в сообщении.

Отмечается, что введенные с 29 мая ограничения на въезд коснутся как те владельцев норвежских виз, получивших их до весны 2022 года, так и обладателей Шенгена.

Ранее стало известно, что россиянам стали отказывать в Шенгенской визе в 13 раз чаще, чем ранее.