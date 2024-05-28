РБК: россиянам стали отказывать в Шенгенской визе в 13 раз чаще

В 2023 году Россия попала в пятерку государств-лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенской визы. В то же время, доля отказов в данных заявлениях гражданам страны превысила 10%. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства РБК со ссылкой на статистику, размещенную в открытом доступе ЕК.

Сообщается, что в общей сложности, в 2023 году жители РФ подали более полумиллиона заявлений на получение шенгена, поставив свою страну в Топ-5 стран по количеству заявлений. Уточняется, что в лидирующие позиции в этом списке занимают КНР, Турция, Индия и Марокко.

Доля отказов гражданам РФ составила 10,6%, сообщили журналисты. Подчеркивается, что за последние 5 лет доля отказов по таким заявлениям россиян увеличилась более чем в 13 раз.

Ранее сообщалось, что шестеро украинцев попытались незаконно пересечь молдавскую границу.