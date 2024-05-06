Новая детская поликлиника готова принимать юных пациентов в подмосковном ЖК «Пехра»

В жилом комплексе «Пехра» на территории городского округа Балашиха открылась детская поликлиника, рассчитанная на пятьдесят посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер проекта ГК «Гранель» обустроил медицинское учреждение на первом этаже многоквартирного дома. Площадь объекта составляет чуть более трехсот тридцати квадратных метров и оснащено всем необходимым оборудованием. В настоящий момент к детскому отделению прикреплены более шестисот юных жителей жилого комплекса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в ходе своей рабочей поездки в Дмитров навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский».