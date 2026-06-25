Новая глава для 12 семей: в Наро-Фоминске вручили жилищные сертификаты

Сертификаты выданы в рамках государственной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Субсидия имеет строго целевое назначение: средства можно направить исключительно на покупку квартиры от застройщика. При этом выбирать новое жилье семьи могут в любом населенном пункте Подмосковья — такой подход дает возможность подобрать вариант, максимально отвечающий потребностям и предпочтениям.

Программа в округе реализуется планомерно: дома включаются поэтапно, а специалисты сопровождают каждую семью на всех стадиях оформления документов. В 2025 году сертификаты уже получили 28 семей. Для каждой из них это начало новой жизни — без тревог о ветхих стенах и с уверенностью в завтрашнем дне.