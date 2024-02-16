Новая школа откроется в Ступино в День знаний

В микрорайоне Юго-Западный Ступино продолжается строительство школы, рассчитанной на 825 мест, ее планируют открыть 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время завершаются фасадные работы на одной из секций, также проводится установка внутренних перегородок и оконных блоков, монтаж инженерных сетей, возведение внутренних перегородок, кровельные и отделочные работы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что стройготовность объекта превысила 85%, площадь здания составит 16,2 тысячи квадратных метров. В школе разместят блоки начальной, основной и старшей школы, а также общешкольные помещения. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.