Новая школа в подмосковном Орехово-Зуево уже готова на 98 процентов

Общество

Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход проводимых работ в рамках второго этапа завершения строительства общеобразовательной школы в Орехово-Зуево.

Отмечается, что в настоящее время готовность объекта достигла девяносто восемь процентов. Плановое окончание строительных работ намечено на второй квартал этого года. Ожидается, что образовательная организация после введения в эксплуатацию сможет принять пятьсот пятьдесят учащихся.

Примечательно, что площадь застройки превышает десять тысяч квадратных метров. В настоящее время строители завершают отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, а также озеленение территории.

Ранее Андрей Воробьев подчеркивает, что уже свыше 5,6 тысячи тонн помощи отправили из Подмосковья на Донбасс за два года акции «Доброе дело».

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