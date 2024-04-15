Новая школа в подмосковном Орехово-Зуево уже готова на 98 процентов

Отмечается, что в настоящее время готовность объекта достигла девяносто восемь процентов. Плановое окончание строительных работ намечено на второй квартал этого года. Ожидается, что образовательная организация после введения в эксплуатацию сможет принять пятьсот пятьдесят учащихся.

Примечательно, что площадь застройки превышает десять тысяч квадратных метров. В настоящее время строители завершают отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, а также озеленение территории.

Ранее Андрей Воробьев подчеркивает, что уже свыше 5,6 тысячи тонн помощи отправили из Подмосковья на Донбасс за два года акции «Доброе дело».