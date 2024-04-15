Новая школа в подмосковном Орехово-Зуево уже готова на 98 процентов
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход проводимых работ в рамках второго этапа завершения строительства общеобразовательной школы в Орехово-Зуево.
Отмечается, что в настоящее время готовность объекта достигла девяносто восемь процентов. Плановое окончание строительных работ намечено на второй квартал этого года. Ожидается, что образовательная организация после введения в эксплуатацию сможет принять пятьсот пятьдесят учащихся.
Примечательно, что площадь застройки превышает десять тысяч квадратных метров. В настоящее время строители завершают отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, а также озеленение территории.
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