Новая школа в селе Павловская Слобода готова почти наполовину

В селе Павловская Слобода городского округа Истра продолжается строительство современной школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, ее стройготовность достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», в них задействованы более 100 рабочих и 15 единиц техники. Они выполняют монтаж стеновых панелей, устройство инженерных сетей, кровельные, фасадные и другие работы. В школе разместят спортивные и актовые залы, столовую с пищеблоком, библиотечно-информационный центр с читальным залом, медблок и другие помещения. На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро. Завершение работ запланировано на осень 2024 года.

В учреждении сделают профильные классы — инженерный, педагогический и медицинский, также будут доступны секции по самбо, шахматам, журналистике, робототехнике и не только.

«Сейчас водим нашего ребенка в школу в соседнем районе, добираться не очень удобно. Рады, что осенью сможем привести его в новой комплекс около дома», — поделилась жительница округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.