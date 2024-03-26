Новая станция скорой помощи откроется в подмосковном Ногинске в скорое время

Станцию скорой медицинской помощи достроили и ввели в эксплуатацию на улице вторая Глуховская в Ногинске. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что строительство данного объекта велось в рамках госпрограммы Подмосковья. Общая площадь здания составляет почти четыре тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании разместились диспетчерская, комнаты для посетителей, комнаты отдыха для водителей, комнаты для хранения медикаментов и медицинского имущества, а также комнаты отдыха бригад скорой медицинской помощи.

При этом на прилегающей территории появилась открытая стоянка для автомобилей, места для отдыха, спортплощадка.

Ранее губернатор Андрея Воробьева поблагодарил медиков, борющихся за жизнь пострадавших в ходе теракта в «Крокусе».