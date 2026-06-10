Новая зацепка в деле Усольцевых: в тайге нашли вещи пропавшей почти год назад семьи

В ходе дополнительных поисковых мероприятий в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа Красноярского края обнаружены вещи, которые могут принадлежать семье Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года. Об этом « Ленте.ру » сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Поиски велись с 4 по 9 июня силами спасательных служб, сотрудников правоохранительных органов, специалистов Госохотнадзора, добровольцев отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Участники операции обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка». Большая часть территории была изучена с помощью беспилотников, записи с которых проанализировали на предмет присутствия людей.

Найденные вещи изъяты и направлены на экспертизу, которая должна установить, принадлежат ли они 64-летнему Сергею Усольцеву, его 48-летней супруге Ирине и их пятилетней дочери Арине. Самих пропавших пока обнаружить не удалось. Поиски приостановлены до принятия решения о целесообразности их продолжения.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения.