Новое административное здание с помещениями дошкольной организации построят в Истре

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-художественное решение административного здания со встроенными помещениями частной детской дошкольной организации в деревне Красный поселок городского округа Истра.

Новый проектируемый объект общей площадью более 1600 квадратных метров представляет собой административное здание со встроенными помещениями групп кратковременного пребывания для детей от 3 до 7 лет. Детское учреждение сможет комфортно разместить 48 воспитанников, а также 37 человек персонала. Административный блок рассчитан на 22 сотрудника. Строительство объекта планируется завершить в 2026 году.

Объемно-пространственное решение двухэтажного здания сформировано ломаной прямоугольной формой в плане. Геометрия фасадов обусловлена функциональным разделением на административную и дошкольно-образовательную зоны.

Фасады административной части здания облицуют разноформатными ригельными клинкерными плитами бежевого и графитово-черного цветов, которые за счет градиента создадут современный и ритмичный образ. Акцентным элементом композиции экстерьера выступят вертикальные алюминиевые ламели, а также светопрозрачные витражи в зоне общественных помещений и лестничных маршей.

«Применение разнообразных фасадных материалов, а также продуманные колористические решения подчеркивают многоплановость проектируемого объекта. Ритм фасадам придают выступающие цветные оконные откосы, для акцентирования облика которых подобрана яркая гамма декоративных вставок: синего, фиолетового, зеленого и желтого цветов», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.