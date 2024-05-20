Новое оборудование для физиотерапии закупят для медучреждений Подмосковья в этом году

Более ста единиц оборудования для физиотерапии закупят в этом году в больницы и поликлиники Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Физиотерапевтическое оборудование будет применяется для лечения и восстановления пациентов с различными заболеваниями. В этом году планируется закупить сто восемнадцать единиц оборудования для физиолечения пациентов. Министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк рассказал, что оно поступит в двадцать две медицинские организации Подмосковья.

Медтехника будет поставлена Щелковскую, Королевскую, Люберецкую и другие больницы, а также МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. А все оборудование закупается благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил сотрудникам Московского областного хосписа в Домодедово благодарность за их труд.