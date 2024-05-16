Губернатор Подмосковья поблагодарил сотрудников Московского областного хосписа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках визита в Московский областной хоспис в Домодедово выразил благодарность сотрудникам учреждения за их труд.

«Я хотел бы от всей души вас поблагодарить, как и каждая мама, каждый ребенок, который здесь находится. Они очень ценят отношение всех работников хосписа. В центре трудится команда чутких, неравнодушных людей — врачей, медсестер, волонтеров. У вас очень дружный, сплоченный коллектив. Спасибо за доброе сердце и профессионализм», - сказал глава региона.

Хоспис был открыт в 2019 году. Он является единственным в области государственным учреждением паллиативной помощи детям. В нем трудятся 26 врачей и 64 медсестры. Помимо этого, здесь есть воспитатели, имеющие опыт работы с детьми с задержкой психомоторного развития.

Сначала в центре было обустроено десять коек, в 2022 году добавили еще три. В 2023-м к хоспису присоединили бывший Коломенский дом ребенка для детей с поражением ЦНС и нарушением психики. На его базе дополнительно было развернуто 60 коек.

Фото: [ Константин Семенец ]

При открытии хосписа были сформированы четыре выездные бригады. Сегодня их уже десять. Они обслуживают все муниципалитеты. В прошлом году было совершено почти 14 тысяч выездов.

«Очень важно, что персонал хосписа ведет регистр всех паллиативных пациентов в Московской области — их около 700. Врачи знают все эти семьи, потребности, которые у них есть, и поэтому проактивно, без обращения родителей, ежемесячно их посещают», - отметил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Александр Ткаченко.

В рамках визита губернатор пообщался с пациентами и их родителями. Мать 15-летнего Матвея из Волоколамска рассказала, что сына направили в хоспис после реанимации.

«Надо держаться. Мы будем стараться помочь всем, чем возможно, потому что понимаем, что должны быть рядом», - сказал Воробьев.

Исмоилу вчера исполнилось восемь лет. Губернатор поздравил мальчика с днем рождения. Также он позвонил со словами благодарности участковому педиатру в Долгопрудном, который направил в хоспис 4-летнюю Катю.