Новое пожарное депо появится в подмосковных Серебряных Прудах

Строители приступили к устройству фундамента будущего пожарного депо в Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход строительства пожарного депо, который возводят в рамках реализации государственной программы региона «Безопасность Подмосковья». Напоминаем, что строительство начали в декабре прошлого года, а сегодня строители уже ведут устройство фундамента.

Благодаря тому, что для реализации проекта используются модульные конструкции полной заводской готовности, построить новое пожарное депо удастся в максимально короткие сроки. Так, сдать двухэтажное здание планируют уже в мае 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно подготовиться к проведению президентских выборов в Подмосковье, и обеспечить безопасность граждан.