Новое производственно-складское здание появится в Богородском округе

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области поддержала архитектурный облик производственно-складского корпуса, который планируют к реализации в Богородском городском округе, в деревне Горки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проектируемое здание будет представлять собой производственный объект со складскими помещениями общей площадью более девяти с половиной тысяч квадратных метров. Реализация объекта позволит создать 40 новых рабочих мест в муниципалитете.

Облик выполнен в стилистике и корпоративных цветах компании. Главный вход акцентирован козырьком портала, «врезанного» в сквозном объеме, который образован декоративными перфорированными стальными панелями лазерной резки. Ритм разноформатных оконных проемов придает строгому лаконичному объему выразительность.

Открытое пространство вокруг здания планируется благоустроить. Предусмотрены парковочные места для автотранспорта. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.

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