Новое производство удобрения и строительных смесей построят в подмосковной Истре

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдал разрешение на строительство нового производственного здания на заводе ГК «Химпэк» в городском округе Истра.

Примечательно, что данный проект сопровождает менеджер регионального Центра содействия строительству. Площадь производственного корпуса составит более двадцати двух тысяч квадратных метров. В реализацию проекта застройщик вложит чуть менее одного миллиона рублей, а в цеху будет создано не менее ста пятидесяти новых рабочих мест.

Группа компаний «Химпэк» — российский производитель упаковки для крупнотоннажных промышленных сыпучих грузов — гибких промежуточных контейнеров. Новый корпус возведут за три года — завершение строительства намечено на декабрь 2027 года.

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