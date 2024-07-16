Новое реабилитационное отделение для участников СВО в Балашихе планируют открыть до конца года

Новое реабилитационное отделение для участников СВО в микрорайоне Саввино в Балашихе планируют открыть до конца года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время строительная готовность шестиэтажного здания составляет семьдесят процентов. Возведение объекта началось в марте текущего года.

В новом отделении будут работать в том числе кабинеты физиотерапии, бассейн, залы лечебной физкультуры. Пациенты также смогут получить консультации и помощь нейропсихологов, психологов, логопедов и психотерапевтов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в Подмосковье мерах поддержки участников спецоперации.