Новое сетевое кафе появилось в подмосковном Одинцово

«Каждый месяц на территории региона открывается большое количество заведений общественного питания, включая рестораны, кафе и пекарни. На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается более 7,6 тысячи предприятий общепита. В Одинцовском городском округе располагается более 460 точек питания», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.