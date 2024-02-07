Новое сетевое кафе появилось в подмосковном Одинцово
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сеть кафе-пекарен «Буханка» открыла новое предприятие на территории Одинцовского городского округа, оно появилось в селе Лайково. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Каждый месяц на территории региона открывается большое количество заведений общественного питания, включая рестораны, кафе и пекарни. На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается более 7,6 тысячи предприятий общепита. В Одинцовском городском округе располагается более 460 точек питания», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
В ведомстве уточнили, что в новой пекарне посетители смогут купить свежий хлеб, кондитерскую продукцию, выпечку и кофе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.