Новое соглашение Центра занятости населения Подмосковья позволит создать рабочие места для молодежи

«Сегодня для работодателей существует потребность в привлечении молодых специалистов, формировании кадрового резерва, обучении персонала на рабочих местах и в целом выстраивании кадровой политики в своей отрасли. Наша задача — в этом помочь. Средняя зарплата на заводе «Металлист» выше рыночной, что делает его привлекательным местом работы», — отметила Скородумова.