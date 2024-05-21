Новое соглашение Центра занятости населения Подмосковья позволит создать рабочие места для молодежи
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Директор Центра занятости населения Подмосковья Светлана Скородумова и генеральный директор Серпуховского завода «Металлист» подписали соглашение о взаимодействии на территории Губернского колледжа в Серпухове, это позволит создать новые рабочие места для молодых специалистов. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Сегодня для работодателей существует потребность в привлечении молодых специалистов, формировании кадрового резерва, обучении персонала на рабочих местах и в целом выстраивании кадровой политики в своей отрасли. Наша задача — в этом помочь. Средняя зарплата на заводе «Металлист» выше рыночной, что делает его привлекательным местом работы», — отметила Скородумова.
В ведомстве напомнили, что в январе 2024 года на территории колледжа аналогичный документ подписали директор образовательного учреждения Александр Лысиков и директор по персоналу ООО «Ратеп-инновации» Сергей Савин. В результате таких взаимодействий студенты третьего-четвертого курсов могут начать работать на предприятии по дуальным контрактам и продолжать учебу.
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