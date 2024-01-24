Новостройку с видом на национальный парк «Лосиный остров» достраивают в Королеве

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход возведения одного из двух финальных домов в составе ЖК «Ривер Парк» в городском округе Королев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом будет рассчитан на 544 квартиры, сейчас строители выполняют работы по возведению монолитного каркаса надземной части здания, устройство ограждающих конструкций, внутренних инженерных систем. Завершение работ запланировано на второй квартал 2025 года. Всего на территории жилого комплекса, расположенного вдоль береговой линии реки Клязьма, вблизи национального парка «Лосиный остров», будет 10 многоквартирных домов.

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