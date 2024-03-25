Новую большую школу продолжают возводить в подмосковном ЖК «Восточное Бутово»

Девелопер проекта компания «ПИК» продолжает строить школу, рассчитанную на тысячу пятьсот учеников, строят на территории жилого комплекса «Восточное Бутово» в Ленинском городском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На данный момент на объекте производятся штукатурные работы, шпаклевка стен и потолков, устройство откосов, стяжка пола. Так, на территории ЖК уже работают 5 детских садов и школа на 1 375 мест. А открытие данной школы запланировано уже в сентябре этого года.

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