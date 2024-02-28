Новую детскую поликлинику в Чехове планируют ввести в эксплуатацию в следующем году

В Чехове продолжается возведение детской поликлиники на 500 посещений в смену. Строители уже приступили к устройству фундамента, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте работают двадцать семь специалистов и четыре единицы техники. Поликлинику возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В четырехэтажном здании площадью около 8,6 тысячи квадратных метров разместят в том числе кабинеты УЗИ и ЭКГ, педиатрическое, инфекционное и стоматологическое отделения, кабинеты врачей узких специальностей.

Новую поликлинику планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Мытищах.