Новую детскую поликлинику в Чехове планируют ввести в эксплуатацию в следующем году
Фото: [пресс-служба министерства строительного комплекса МО]
В Чехове продолжается возведение детской поликлиники на 500 посещений в смену. Строители уже приступили к устройству фундамента, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На объекте работают двадцать семь специалистов и четыре единицы техники. Поликлинику возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В четырехэтажном здании площадью около 8,6 тысячи квадратных метров разместят в том числе кабинеты УЗИ и ЭКГ, педиатрическое, инфекционное и стоматологическое отделения, кабинеты врачей узких специальностей.
Новую поликлинику планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Мытищах.