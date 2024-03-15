Новую комплексную поликлинику продолжают возводить в Люберцах

В настоящее время в подмосковных Люберцах ведется бетонирование фундаментной плиты и стен подвальной части здания новой комплексной поликлиники, рассчитанной на пятьсот посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что общая площадь пятиэтажного здания будет составлять одиннадцать тысяч квадратных метров. В состав войдут отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, дневной стационар для взрослых и детей, кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, а также физиотерапевтический блок.

При этом ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с врачами, почетными жителями Королева и строителями заложил первый камень в основание новой поликлиники на улице Циолковского.