Андрей Воробьев дал старт строительству крупной поликлиники в подмосковном Королеве

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с врачами, почетными жителями Королева и строителями заложил первый камень в основание новой поликлиники на улице Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«У нас сегодня важное событие — мы начинаем большое строительство. И медицинские работники, которые здесь присутствуют, и жители знают, насколько востребована современная поликлиника. Я надеюсь, что работа по ее возведению будет динамичной. Первая фаза, это 2-3 месяца, вынос сетей, дальше — котлован, и затем непосредственно приступаем к возведению поликлиники», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Отмечается, что построить современное учреждение для оказания первичной медицинской помощи Андрея Воробьева просили врачи, когда в конце 2021 года губернатор посещал муниципалитет. В Королеве сейчас — 8 поликлиник, однако ни в одной из них нет подходящих помещений и свободной площади, чтобы разместить современное диагностическое оборудование и всех узких специалистов.

«Новая поликлиника — это почти 40-летняя мечта всех врачей нашего города. Когда Андрей Юрьевич Воробьев приехал к нам, мы рассказали ему, что сейчас в Королеве появляется много новостроек и здесь крайне необходимо новое медучреждение для оказания первичной помощи. Губернатор услышал нас, дал распоряжение готовить необходимую документацию, и вот сегодня состоялось долгожданная закладка камня», — сказала Наталья Смирнова.

Поликлиника рассчитана на 600 взрослых и 300 детских посещений. Кроме того, здесь расположится травмпункт на 100 посещений. В одном здании разместятся все самые востребованные профили. Здесь также будут работать центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и два дневных стационара — на 45 коек для взрослых и на 20 для детей.