Новую комплексную услугу для ветеранов труда запустили в Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

В Подмосковье запустили новую комплексную услугу «Ветеран труда», которая позволит им получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги в размере 50%, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь, а также социальную карту жителя региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Всего в регионе проживает свыше 640 тысяч жителей с почетным трудовым званием», — уточнила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Болатаева Людмила.

В ведомстве уточнили, что звание ветерана труда присваивают при наличии государственных наград и почетных званий, а также при условии наличия необходимого трудового стажа. Воспользоваться услугой можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Первый заместитель Председателя Правительства Московской области