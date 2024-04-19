Новую комплексную услугу для ветеранов труда запустили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье запустили новую комплексную услугу «Ветеран труда», которая позволит им получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги в размере 50%, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь, а также социальную карту жителя региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Всего в регионе проживает свыше 640 тысяч жителей с почетным трудовым званием», — уточнила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Болатаева Людмила.
В ведомстве уточнили, что звание ветерана труда присваивают при наличии государственных наград и почетных званий, а также при условии наличия необходимого трудового стажа. Воспользоваться услугой можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.