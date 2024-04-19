Новую комплексную услугу для ветеранов труда запустили в Московской области

В Подмосковье запустили новую комплексную услугу «Ветеран труда», которая позволит им получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги в размере 50%, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь, а также социальную карту жителя региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.