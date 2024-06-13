Новую котельную построят в подмосковной Шатуре по госпрограмме

В поселке Бакшеево городского округа Шатура началось строительство новой котельной, работы пройдут в рамках реализации госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами». Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает администрация округа, после реализации проекта жители многоквартирных домов и социальные объекты поселка будут получать тепло и горячую воду. Котельная будет блочно-модульного типа, ее площадь составит 28,3 квадратных метра. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.