Новую подстанцию скорой помощи возводят в Мытищах по нацпроекту

В деревне Сухарево на территории городского округа Мытищи ведется строительство подстанции скорой медицинской помощи, работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и областной программы «Модернизация первичного звена» за счет средств бюджета региона. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Застройщиком выступает компания «КРОСТ-Д», стройготовность объекта достигла 23%. Сейчас рабочие выполняют монтаж несущих конструкций. В здании подстанции будет три этажа, его площадь составит около 1,4 тысячи квадратных метров. В нем разместят помещения предрейсового осмотра, комнату отдыха, столовую, конференц-зал, помещение диспетчера и кабинеты амбулаторного приема. На прилегающей территории обустроят ремонтный гаражный бокс, парковку, контрольно-пропускной пункт и стоянку. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.