Новую производственную площадку запустят в Московской области

«Предприятие начало работу еще в 1982 году в Челябинске, а сегодня расширило свое производство и приобрело завод на северо-западе Подмосковья. В нашем регионе производится 14% от общего объема кондитерских изделий в России. <…> Благодаря появлению новых производственных площадок мы уверены, что в следующем году сможем увеличить данные показатели», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.