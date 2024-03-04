Новую производственную площадку запустят в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Российская торгово-производственная компания «Хлебпром» ввела в эксплуатацию новую производственную площадку в Волоколамске. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Предприятие начало работу еще в 1982 году в Челябинске, а сегодня расширило свое производство и приобрело завод на северо-западе Подмосковья. В нашем регионе производится 14% от общего объема кондитерских изделий в России. <…> Благодаря появлению новых производственных площадок мы уверены, что в следующем году сможем увеличить данные показатели», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Компания поставляет свою продукцию во все крупнейшие торговые сети России, она представлена под брендами Mirel, Мой, Русская нива, Частная галерея, Dr. Körner, Jr. Korner, Bakerton. В этом году компания планирует создать более 400 рабочих мест.
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