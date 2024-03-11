Новую школу готовят ко вводу в эксплуатацию в подмосковных Мытищах

ГК ФСК готовит к сдаче в эксплуатацию новую школу на территории жилого комплекса «Скандинавский» в городском округе Мытищи. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в здании площадью почти десять тысяч квадратных метров проводится финальная подготовка. В помещениях завершаются отделочные работы и идет установка мебели.

На прилегающей к школе территории уже обустроены спортивные и игровые площадки, а также места для проведения общешкольных мероприятий. Объект после сдачи в эксплуатацию будет передан в муниципальную собственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов.